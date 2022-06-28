متحدث الصحة: لقاحات كورونا حالت دون تسجيل 20 مليون وفاة خلال عام

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لديها فائض يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاحات كورونا.

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد استقرارا كبيرا من حيث عدد مصابي الفيروس، لافتا إلى تسجيل 6 إصابات يوميا، والحالات المصابة بفيروس كورونا تشبه نزلات البرد ولا تحتاج الحجز في المستشفيات.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: «نؤكد على المواطنين أن اللقاحات والتطعيمات تعمل على الوقاية من الأمراض بنسبة كبيرة، وتطعيمات لقاحات كورونا ساهمت كثيرا في تخفيف حدة أعراض فيروس كورونا»، لافتا الى أن حملة طرق الأبواب مستمرة على مراحل للوصول الى المستهدف من التطعيم.

لقاحات كورونا منعت 20 مليون حالة وفاة خلال عام

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن لقاحات كورونا قللت من أعداد الوفيات، لافتا إلى أن الدراسات البحثية الحديثة والتى نشرت في لجنة «لانسيت»، أثبتت أن استخدام اللقاحات فى 185 دولة أدى إلى منع حدوث 20 مليون حالة وفاة خلال عام، لذلك على المواطنين مساعدة الدولة في عملية التطعيمات.

وأكد أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا لا تستدعي القلق أو الشك أو الخوف، وتشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية، وأشهرها ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وإحساس بالتعب والإرهاق وتكسير في العضلات، وهذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها.

متى يعود البيان الأسبوعى لفيروس كورونا

وعن عودة البيان الأسبوعى لفيروس كورونا، والمتعلق بالكشف عن أعداد إصابات فيروس كورونا، قال إن هناك قرارا صدر بإلغاء البيان الأسبوعى لفيروس كورونا من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، ولن يصدر البيان إلا حال ظهور متغيرات على الفيروس.