روسيا تحذر من تبعات قرار ضم السويد وفنلندا إلى حلف «الناتو»

حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي «الدوما» ليونيد سلوتسكي، صباح اليوم الأربعاء، من عواقب انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

تحذيرات روسيا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو

وقال «سلوتسكي»، في رسالة صوتية عبر تطبيق التلجرام، إن التخلي عن الحياد والانتساب إلى عضوية حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو»، هو الخيار الذي يتبناه كلا من السويد وفنلندا بمشيئتهما، ولكن عليهما ألا تتجاهلا عواقب قرارهما على العلاقات مع روسيا والأمن الأوروبي، مشيرا إلى أن الأمن الأوروبي فى مسيرته للتدهور، وذلك منذ أن بدأ حلف شمال الأطلسي زحفه نحو الشرق باتجاه روسيا.

عواقب قرار انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»

وأكد «سلوتسكي»، أن ما تلقته تركيا من تطمينات بشأن موافقتها على تأييد الدعوة الموجهة إلى ضم السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، وفقا لما نقله مكتب الرئيس الفنلندي أمس الثلاثاء، أن الرئيس السوفيتي غورباتشوف تلقى في حينه تطمينات تَعِد بعدم توسع حلف شمال الأطلسي، ولكن تلك الوعود تم نكثها.