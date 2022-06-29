جامعة القاهرة: إعلان نتائج الامتحانات بعد مراجعتها بدقة.. وتفعيل لجان الممتحنين

ناقش مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، إلى جانب استعراض ومتابعة موقف المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة وفق إستراتيجيتها للتحول لجامعات الجيل الرابع.

الخشت يشيد بنجاح المنظومة الامتحانية

تقدم مجلس الجامعة، في بداية جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي مثلت تحولًا جوهريًا وعلامة فارقة في تاريخ الوطن واستعادة هويته وحريته، والتعبير عن إرادة المصريين ووحدتهم وحمايتهم من تهديدات قوى الإرهاب، مشيدًا بدور السيسي في حماية مصر من الفتن وتهديدات الإرهاب واستكمال مؤسساتها الدستورية، وبداية مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

وأشاد المجلس، بالتقدم الكبير الذي حققته جامعة القاهرة في المؤشرات الدولية، والتي ظهرت مؤخرا في تصنيف «ليدن الهولندي»، ودخولها لأول مرة ضمن أفضل ثلاثمائة جامعة عالمية من بين 30 ألف جامعة، وأيضا حصول مجلة العلوم التطبيقية JAR على المركز الثامن عالميًا، والأولى في مصر والشرق الأوسط، وذلك نتيجة السياسات التي اتبعتها خلال السنوات الأخيرة في مختلف الجوانب الأكاديمية والبحثية خاصة النشر الدولي والبحث العلمي والتحول لجامعات الجيل الرابع.

جامعة القاهرة تستعرض حجم التمويل الذاتي

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، حجم التمويل الذاتي الضخم وزيادة الموارد بشكل غير مسبوق، والتي خففت العبء على موازنة الدولة وساهمت في مشروعات الجامعة الكبرى مثل الفرع الدولي وتطوير المستشفيات والكليات والمدن الجامعية واستحداث المعامل ومشروعات البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي.

جامعة القاهرة تستعرض تطوير المستشفيات الجامعية

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، عددا من الإنجازات التي تمت في مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، ومنها أعمال إنشاءات المجمع الطبي لعلاج لأطفال بمدينة 6 أكتوبر، والتي بلغت 30% خلال فترة وجيزة، وبدأ مشروع رفع كفاءة مستشفى قصر العيني الفرنساوي على مرحلتين وتزويده بأحدث الأجهزة وتطويره وفقًا لكود المستشفيات العالمية، كما استعرض الجهود الكبيرة التي قدمها مستشفى الفرنساوي خلال جائحة فيروس كورونا، والتي ساهمت في خفض أعداد الوفيات بين منسوبي الجامعة وعلى مستوى مصر.

وهنأ الخشت، عمداء الكليات على نجاح وكفاءة العملية التعليمية بكلياتهم خلال الفصل الدراسي الثاني وانتهاء الامتحانات وإعلان النتائج بعدد من الكليات، مشيدا بالجهود المبذولة في الامتحانات والأداء المتميز بالكليات، مؤكدًا ضرورة مراجعة النتائج من خلال لجان الممتحنين وإعمال قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بالنتائج.

تشكيل لجنة لإيجاد وسائل إضافية لزيادة دعم الطلاب غير القادرين

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لدراسة وبحث مقترح «الخشت» بإيجاد سبل جديدة ومناسبة لزيادة دعم الطلاب غير القادرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، كما وافق على تجديد مذكرة التفاهم مع جامعة هيروشيما باليابان في مجالات التعليم والبحث العلمي وبرامج التدريب.

ووافق مجلس الجامعة، على اتفاقية التعاون المشترك مع جامعة نابولي الإيطالية، وبروتوكول تعاون بين مع البورصة المصرية لتدريب الطلاب، وعقد اتفاقية بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والجامعة الأمريكية، والموافقة على اتفاقية استضافة بين الجامعة والوكالة الجامعية للفرانكوفونية من المكتب الوطني في مصر ومركز قابلية التوظيف الفرانكفوني في القاهرة.

استكمال أعمال كلية طب الفم والأسنان بالشيخ زايد

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على استكمال أعمال كلية طب الفم والأسنان بفرع الجامعة بالشيخ زايد، ورفع كفاءة جزء من مقرها القديم طبقا لأحدث المواصفات، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتقاليد العريقة لجامعة القاهرة، والموافقة على إقامة حفلات التخرج داخل الكليات وتحت إشرافها المباشر، ورفض أي حفلات لا تتناسب والتقاليد الجامعية والحفاظ على هيبة الحرم الجامعي.