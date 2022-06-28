دفن «8 جثث مجهولة» في مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة

قال مصدر بمصلحة الطب الشرعي إنّ مشرحة زينهم دفنت أمس 8 جثث مجهولة الهوية منهم 4 سيدات، عُثر عليهم خلال الأسابيع الماضية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

دفن الجثث داخل مقابر الصدقة الخاصة

وأضاف المصدر أن مصلحة الطب الشرعي خاطبت النيابة العامة لصدور قرارات بالتصريح بدفن بعض الجثث المجهولة بسبب مرور وقت طويل على تواجدها داخل ثلاجات حفظ الموتى بمشرحة زينهم، وأصدرت المصلحة قرارا بدفن الجثث في مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة.

وأوضح المصدر أن مشرحة زينهم تدفن الجثث المجهولة بناء على قرار النيابة العامة لوجودها داخل ثلاجات حفظ الموتى لفترات طويلة دون استدلال على هوية أصحابها.

إجراءات دفن المجهولين

وتابع المصدر أن مشرحة زينهم على اتصال بعدد كبير من أهل الخير الذين يتركوا أرقام هواتفهم المحمولة للاتصال بهم حال الحاجة إلى دفن الجثث المجهولة في مقابر الصدقة والتكفل بإجراءات تغسيل وتكفين تلك الجثث المجهولة ونقلها إلى المقابر على نفقتهم الشخصية، وأشار المصدر إلى أنه حال تعذر الاتصال بفاعلي الخير يقوم حانوتي المشرحة بتغسيلها وتكفينها بالأكفان الموجودة في المشرحة والتي يتبرع بها أهل الخير أيضا لتقديمها لأي شخص يحتاج إلى كفن لذويه.

نقل الجثث لمقابر الصدقة

وأضاف المصدر أنه بعد تغسيل الجثث وتكفينها يتم الصلاة عليها من قبل العاملين بالمشرحة والمواطنين المنتظرين خارج المشرحة، ثم نقلها إلى مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة، وهناك يوجد مسؤولون عن المقابر، يتسلمون قرارات النيابة العامة ويجري فتح عدد من العيون الخاصة بالمقابر وكتابة رقم الجثة على المقبرة، وكذلك في دفتر الجبانة، تحسبا للتعرف عليها فيما بعد عن طريق الصور التي جرى التقاطها للجثة وتحليل الحامض النووي بمجرد دخول الجثة مشرحة زينهم.