محافظات الصعيد الأعلى على مستوى معدلات الإنجاب والمواليد (فيديو)

قال عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن محافظات أسيوط والمنيا وقنا وسوهاج وبني سويف، هي المحافظات الأعلى على مستوى معدلات الإنجاب والمواليد، «نهتم بهذه المعلومات ونحللها لكي نصل إلى أسباب الظواهر المختلفة، مثل ارتفاع المواليد، فمثلا، تؤثر قلة التعليم على ارتفاع المواليد، كما يؤثر كل من عدم عمل المرأة والزواج المبكر».

فترة إنجاب السيدة كلما طالت يقل عدد المواليد

وأضاف مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن فترة إنجاب السيدة كلما طالت تقل عدد المواليد، مشددًا على أن أسيوط هي المحافظة الأكثر إنجابا، بعدها المنيا ثم قنا وسوهاج وبني سويف، لكن أقل محافظات الجمهورية على مستوى الإنجاب بورسعيد ودمياط والدقهلية.

أجهزة ومؤسسات الدولة كلها تعمل على مشكلة الزيادة السكانية

وحول مواجهة الزيادة السكانية، أكد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أن أجهزة ومؤسسات الدولة كلها تعمل على هذا الأمر مثل إستراتيجية السكان ومشروع تنمية الأسرة، وهو ما يفرز وعيا مختلفا بالمشاركة بين وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية والجهات المعنية مثل المجلس القومي للسكان، لتوفير الخدمات للسيدات والأسر في المناطق الأكثر إنجابا مثل استشارات طبية ووسائل تنظيم الأسرة، وشدد على أن الأوضاع في تحسن، ولكن تحسن طفيف لا يتناسب مع ما يتطلع إليه المجتمع.