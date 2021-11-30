«الصحة»: المنيا تتصدر معدلات الإنجاب ونحتاج 900 ألف فرصة عمل سنويا

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إنه يوجد 70 مركزا في محافظات مصر تتصدر الزيادة السكانية منذ 4 سنوات، مبينا أن المركز الأول في معدلات الإنجاب في مصر في المنيا، لافتا إلى أن متوسط عدد أطفال الأسرة في الصعيد 4.1 طفل، وهناك أسر لديها 9 أطفال.

كلما زاد معدل الفقر زاد الإنجاب

وأضاف «توفيق»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه كلما زاد الفقر زاد معدل المواليد من أجل أن يساعد الأطفال في العمل، مبينا أن محاربة الزيادة السكانية تعد قضية مجتمعية يجب الوقوف لمحاربتها وحلها، لافتا إلى أن رجال الدين لديهم رأي قوي في محافظات الصعيد المختلفة.

الوزارة ليس لها مشاكل مع رجال الدين

وأوضح نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، أن الوزارة ليس لديها مشاكل مع رجال الدين، موضحا أن هؤلاء الرجال مظلومون ولم يتم إعطاء رجال الدين مفهوم علمي مقنع، لكي يقنعون به الناس، مطالبا بضرورة تدريب رجال الدين من أجل تغيير المفهوم لدى الأسرة لتقليل الزيادة السكانية.

الأسرة محتاجة 3 سنوات على الأقل بين كل طفل

وأكد نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، أن تعدد الزوجات قليل جدا، وهذا ليس سببا في زيادة المواليد، متابعا: «الأسرة محتاجة بين الطفل والثاني 3 سنين عشان يتعلم صح ويكون إنسان له قيمة في المجتمع، وفي العائلات بين الطفل والثاني سنة واحدة وده غلط، وفي ناس بتقول نجيب عيال كتير عشان نربيهم ويخلصوا أو يربطوا جوازهم، وحل المشكلة دي هيكون من خلال تكاتف الجميع لتغير الثقافة الإنجابية في مصر، وتوفير وظايف للأعداد دي صعبة، وكل سنة بيكون مطلوب 900 ألف فرصة عمل جديدة لأن 33% من الشعب المصري في عمر 18 سنة».