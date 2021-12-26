السكان الدولي لمجلس الشيوخ: مصر نجحت في خفض معدلات الإنجاب

ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، ملف الأزمة السكانية، وذلك على خلفية الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

التعبئة والإحصاء: الدولة لم تفشل في مواجهة القضية السكانية

قال الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمشرف العام على التعداد السكاني وأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الدولة لم تفشل في مواجهة القضية السكانية، مؤكدًا أنها حققت إنجازات في هذا المجال.

وطالب «عبد العزيز» خلال اجتماع لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، أن يكون هناك جهة مستقلة مسؤولة عن ملف السكان، مضيفا أن وجود هيئة مسؤولة عن متابعة الوضع السكاني يساعد في مراجعة الخطط، ولا شك أن هناك أدوار متعددة للوزارات المختلفة، كما أن التنسيق بينهم والمتابعة المستمرة ضرورة.

وشدد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على وضع الحكومة خطة وتكون الوزارات ملزمة لتنفيذ أدوارها المحددة، موضحًا أن الأمر لا يرتبط بالوزير وأنما بخطة العمل لتتحول إلى شكل قانوني وتوفير الموارد المالية للتنفيذ.

وتابع أن فكرة الهيئة التي تتسم بالاستقلالية تستهدف مزيد من المتابعة، موضحًا أن هناك اقتراح باختيار نائب رئيس وزراء لشئون السكان، مشيرًا إلى أن تجارب بعض الدول تؤكد على وجود إدارة مركزية مسؤولة عن القضية السكانية.

السكان الدولي: مصر نجحت في خفض معدلات الإنجاب

ومن جانبها قالت نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي في مصر، إن مصر لم نفشل في مواجهة القضية السكانية وحققت نجاحات في خفض معدلات الإنجاب، متابعة أنه يتم التركيز على التوعية في رفع وعي الأسر والسيدات.

وأوضحت عبد التواب، أنه ليس كل السيدات يعتمدن على وزارة الصحة في الحصول على وسائل منع الحمل، لافتة إلى أن 47% من السيدات يحصلن على وسائل تنظيم الأسرة من القطاع الخاص، مشددة على ضرورة التصدي للزواج المبكر خاصة في ظل الالتفاف على القوانين، مؤكدة أن الزواج المبكر يتبعه التسرب من التعليم وزيادة معدلات الإنجاب.

ورفضت ممثل مجلس السكان الدولي في مصر، الحوافز السلبية لخفض الإنجاب، موضحة أن هذا يزيد الأسر فقرًا، مشددة على ضرورة زيادة عدد الطبيبات في الوجه القبلي في الأماكن التي تعاني عجز الطبيبات، محذرة مما اسمته العزوف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الوجه القبلي.

وطالبت ممثل مجلس السكان الدولي في مصر، وزارة التضامن الاجتماعي، بالمزيد من المرونة في تسجيل الجمعيات التي تعمل في مجال الأسرة، مضيفة أنه يجب دعم المجتمع المدني والتعليم الخاص وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى ضرورة تجنب الصورة السلبية للمرأة في الدراما المصرية.

المركز الديموغرافي: نقل تبعية القومي للسكان لمجلس الوزراء أو الرئاسة

وأيدت أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي، نقل تبعية المجلس القومي للسكان لرئيس مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك تخوف من نقله تبعيته من وزارة الصحة بنفس هيئته وتشكيلة، متابعة: «كيف نعطي صلاحيات أكبر لجهة غير مؤهلة بشكل كافي للقيام بهذا الدور».