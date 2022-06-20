استمرار نزيف الدقهلية.. قلوب لا تعرف الرحمة تزهق أرواح الأبرياء

شهدت محافظة الدقهلية بمراكزها المختلفة، عدة جرائم أدمت القلوب، واستقبلها المواطنون بحالة من الصدمة والذهول من هذه القلوب التي لا تعرف الرحمة والإنسانية، جميعها تندرج تحت الآية الكريمة «بأي ذنب قُتلت»، اختلطت بها جميع صفات الغدر والخيانة والجشع، ترصد «الوطن» في هذا التقرير الجرائم التي تسببت في نزيف الدقهلية، وإدماء القلوب.

جريمة مقتل مهندس على يد صديقه غدرا

في سبتمبر 2021، حدثت واقعة مقتل مهندس على يد أقرب صديق له، فكان المهندس «أحمد» له مبلغ مالي كبير لدى صديقه الخائن، وعندما طلب المهندس ماله، لم يجد سوى المراوغة من صديقه، فما كان من الأخير إلا أن تختمر في ذهنه فكرة التخلص منه لإنهاء مطالبته بالمبلغ المديون به، وفكر في حيلة شيطانية خبيثة.

العثور على جثة المهندس بعد غرقها 11 يوما

وفي اليوم المشؤوم، هاتف المتهم صديقه من أجل إعطائه جزءا من المبلغ المطلوب، لم يتردد الأخير في الذهاب، لكنه غافلا عن ذهابه لقدره بقدميه، حدد المتهم المكان المنشود، وفي أثناء استقلالهما سيارة المتهم، تعلل بعطل في السيارة أعلى كوبري جامعة المنصورة، إذ ترجلا أرضا، ليأخذه المتهم في غفلة من المهندس وإلقائه في النيل، وأخبر زوجة المجني عليه، بأنه أعطاه مبلغا يقدر بـ80 ألف جنيه، واستقل سيارة أجرة للعودة لمنزله، وعُثر على جثمان المهندس بعد 11 يوما من الواقعة.

شاب يخطف شقيقته من أجل الميراث

وفي أكتوبر 2021، حدثت واقعة خطف شاب لشقيقته وتصويرها في وضع مخل مع صديقه من أجل الميراث، فكانت الأستاذة الجامعية «إسراء» تقوم بتربية شقيقيها الأصغر منها بعد وفاة والديها، وعندما بلغ كل منهما السن القانونية، حاولوا الاستيلاء على ميراثها ومنعها من حقوقها الشرعية، وعندما رفضت التنازل عن حقها، قاما بالاعتداء عليها ضربا وتوجيه أبشع الألفاظ إليها.

وفي يوم الواقعة، ذهب إليها شقيقها بحجة عمل توكيل لها لتحصل على ميراثها كاملا، لكن لا بد من الذهاب معه، وعندما ذهبت معه فوجئت بشخص بداخل السيارة، تعلل بأنه صديقه وأن هذه السيارة خاصه بعمله، وفي طريقهم قال شقيقها للسائق أو صديقه بأنه يحصل على مكان فارغ من أجل قضاء حاجته، وعندما نزلا من السيارة هجما على الفتاة وقيدا يديها وكمما فمها، واستوليا على الذهب التي كانت ترتديه.

محاولة تصوير شقيقته في وضع مخل مع صديقه

وطلب منها شقيقها التوقيع على أوراق تنازلها عن الميراث، فما كان منها إلا أن تصرخ، فهددها شقيقها بأن يصوِّرها في وضع مخل مع صديقه ونشر الصور داخل الجامعة التي تعمل بها، حاولت الفرار كثيرا حتى تمكنت من الصراخ خارج السيارة وسمعها المارة، وتم إنقاذها من براثن شقيقها الجشع وصديقه.

مقتل 3 أطفال على يد والدتهم

أما في مايو 2022، حدثت فاجعة كبرى هزت أرجاء الدقهلية، وهي مقتل 3 أطفال على يد والدتهم، كانت الأم تمر بحالة نفسية سيئة لتراودها فكرة أن تتخلص من حياتها، ولكنها دائما تفكر أين ستترك أولادها خاصة مع غياب والدهم الدائم، عزمت الأم أمرها في التخلص من حياتها وحياة صغارها، بقلب يتقطع ذهبت إليهم وهم يمرحون وبيدها سكينة، وفي غضون 3 دقائق كانت قد أنهت أمرهم، جاثيين أمامها جثثا هامدة بطعنات ذابحة في الرقبة.

محاولة انتحار الأم

إذ تترك رسالة لزوجها الغائب مضمونها «أبقى أقرأ لينا الفاتحة أنا وعيالك، دبحتهم علشان كلنا نرتاح»، ألقت الأم التي تُدعى «حنان» نظرة أخيرة على جثث أولادها وذهبت خارج المنزل، وفي قرارة نفسها الانتحار، سارت الأم عابرة بين طرقات وشوارع القرية، وعندما اقترب منها جرار زراعي ألقت بنفسها أمامه عازمة على الانتحار، ليتسبب لها بعدة إصابات بالغة ونقلها لمستشفى المنصورة.

ذبح طالبة المنصورة على يد صديقها

لم تنتهِ جرائم القتل الشنيعة، لتستيقظ صباح اليوم المنصورة على واقعة أدمت القلوب، وهي مقتل طالبة على يد زميلها، في مشهد كارثي مرعب، أقدم شاب على قتل فتاة ذبحًا أمام جامعة المنصورة في ثوانٍ معدودة، مسببا حالة من الهرج أمام أسوار الجامعة بينما سقطت الطالبة على الأرض بين دمائها في محاولات لإنقاذها من المتواجدين الذين هرولوا إليها.

وذلك بعد أن استقل المتهم والمجني عليها ذات الميكروباص، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وعقب نزولها أمام الجامعة، ترجّل خلفها المتهم وسدد لها عدة طعنات متفرقة بالجسد، ثم ذبحها، أسفرت عن مقتل الفتاة على الفور، والذي تبين أن المتهم تخلص من الفتاة نظرا لأنها لم تقبل به، وأنه يحبها كثيرا «ومن الحب ما قتل».