بلاغ للنائب العام ضد رئيس حزب المحافظين: يهدد الأمن القومي

صرح المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الحوار الوطني بالحزب، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، لظهوره على فنوات الإخوان الإرهابية فى حوار تليفزيوني بتاريخ 27 يونيو الجاري، والإدلاء بمعلومات وبيانات تمس الأمن القومي المصرى متقولًا على الحكومة المصرية والإدارة المصرية بمعلومات ليس لها أساس من الصحة وليس لها أي سند، بل هي مجرد ترهات هدفها إثارة البلبلة فى الشارع المصري ورسم صورة غير حقيقية أن هناك مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، وأن الحوار الوطني سيكون مشتركًا مع الجماعات الإرهابية.

جماعة الإخوان الإرهابية

وأكمل ياسر قورة: «أكمل قرطام حينما تحدث إعلاميًا نصب نفسه متحدثًا باسم الدولة المصرية وطرح المصالحة مع الإخوان الإرهابية على الهواء، وطالب بأن يشاركوا في الحوار الوطني، وأطلق دعوات من خلال ما يسمي (اتحاد القوى الوطنية فى الخارج) لحضورهم ومشاركتهم فى جلسات الحوار الوطني، هذا كلام يمس الأمن القومي المصري».

وتساءل «قورة»: «من أنت كي تطلق دعوات باسم الحكومة المصرية؟ من الذي فوضك كي تدعو الإخوان الإرهابية إلى أرض الوطن للحوار والحديث والمشاركة».

لا تصالح في الدم

وأكمل «قورة»، أن ما فعله أكمل قرطام هو جريمة في حق الوطن ومخالفة صريحة للقانون المصري ويستوجب معه العقاب وتوقيع الجزاء، مؤكدًا أنه لا تصالح في الدم، ولا تصالح في حق شهداء مصر من الجيش والشرطة من أبنائنا من القوات المسلحة.

وطالب «قورة»، النائب العام بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن ومحاسبة كل الأطراف التي تحيك مؤامرات خارجية ضد مصرنا الحبيبة، والتصدي لدعوات المصالحة مع الإخوان الإرهابية، وإنزال العقاب بهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر ويكفوا عن إثارة الشارع المصري وإثارة البلبلة وبث روح الضغينة مرة أخرى من خلال طرح فكرة المصالحة مع الإخوان كجماعة إرهابية.