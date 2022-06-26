حزب الوفد يرحب بإعلان تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني

رحب حزب الوفد بالاعلان عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدا أن التشكيل عكس في طياته اختيار فئات مختلفة من المجتمع، كما أنه يعبر عن التنوع في اختيار شخصيات من تيارات سياسية مختلفة.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم الوفد، إن التشكيل ضم الدكتور هاني سري الدين ممثلا عن بيت الأمة، مؤكدا أن الحوار الوطني جاء في توقيت صائب للغاية، ويعكس حرص الدولة المصرية على تلاقي الأفكار من أجل مصلحة الوطن أولا وأخيرا.

وأكد الهضيبي، في بيان قبل قليل، أن حزب الوفد إذ يثمن أهمية الحوار الوطنى في هذا التوقيت، فأنه يدعو الجميع لتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والمشاركة بفاعلية في حوار بناء، يعبر يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويقدم كل الدعم لرئيس الجمهورية، في قيادته الحكيمة لإدارة شئون البلاد.