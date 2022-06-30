شروط الحصول على قرض لمتوسطي الدخل من البنك العقاري المصري

يواصل البنك العقاري المصري العربي، مواصلة العمل في إطلاق قروض التمويل العقاري بالنسبة للمواطنين من متوسطي الدخل، وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري 8%.

وفي هذا السياق، يعمل البنك العقاري المصري العربي، على تقديم القروض للمواطنين الراغبين، بأيسر وأبسط الطرق والإجراءات، مع أطول فترة للسداد، والتي تصل لنحو 25 سنة.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» في إطار خدماتها المقدمة للمواطنين بشكل يومي، تفاصيل طرق وإجراءت الحصول على قرض «التمويل العقاري لمتوسطي الدخل»، الخاص بالبنك العقاري المصري العربي، وهي كالتالي:

إجراءات الحصول على قرض من البنك العقاري المصري

- يجب ألا يزيد الحد الأقصى لسعر الوحدة عن 2.5 مليون جنيه.

- البنك يتيح التمويل للموظفين بالقطاعي الخاص والعام، والمصريين في الخارج، وأصحاب الأعمال .

- يمكن تقديم الطلبات في أي من فروع البنك العقاري المصري، في أي من محافظات الجمهورية.

- التمويل العقاري يشمل الوحدات السكنية في كل المحافظات والمدن العمرانية الجديدة.

- قيمة التمويل العقاري تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية.

- فترة قرض التمويل تصل لنحو 25 سنة.

- يتيح البنك من ضمن شروط الحصول على القرض، إمكانية الجمع بين الدخل المالي للزوج والزوجة.

- يتيح البنك التأمين على الوحدة السكنية، من أخطار الحريق طوال فترة التمويل.

شروط الحصول على القرض من البنك العقاري المصري

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

- ألا يتجاوز عمر العميل عند استحقاق القسط الأخير من القرض عن 60 عامًا بالنسبة للموظفين، و65 عامًا بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.

-ألا يقل الدخل الشهري لطالب القرض عن 3500 جنيه، ولا يزيد عن 40,000 جنيه.

- ألا يقل الدخل الشهري للأسرة ككل عن 5700 جنيه، ولا يزيد عن 50,000 جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض البنك العقاري

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال حديث لأحد المرافق.

- مفردات مرتب موثقة من جهة العمل.

- نسخة من كشف للحساب البنكي في آخر 6 أشهر.