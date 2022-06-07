شروط التدريب الصيفي في البنك العقاري المصري المصري لطلبة الجامعات

كشف البنك العقاري المصري العربي عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب الصيفي للشباب من طلاب الجامعات المصرية لعام 2022، منوها بعدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على فرصة التدريب في المؤسسة المصرفية والمالية.

وفي إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي تفاصيل التدريب الصيفي من البنك العقاري المصري العربي، على النحو التالي:

شروط التدريب الصيفي في البنك العقاري

وفقا للصفحة الرسمية للبنك العقاري المصري العربي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن هناك عدد من الشروط للتقديم في برنامج التدريب الصيفي من البنك العقاري 2022، منها أن يكون تخصص المتقدم من ضمن التخصصات التالية بالجامعات (الحكومية والخاصة)، أولا كلية التجارة وما يعادلها، وكلية إدارة أعمال، وكلية هندسة حاسبات.

وأضاف البنك أن التدريب متاح كذلك للطلاب من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حاسبات ومعلومات، وأيضا طلاب كلية الحقوق بشرط أن يكون التقدير الحاصل عليه المتدرب (جيد) على الأقل للسنة السابقة وأن يكون الطالب مقيد بالفرقة (الثانية – الثالثة - الرابعة).

وأوضح العقاري المصري العربي الأوراق المطلوب للتقديم في برنامج التدريب الصيفي لديه، منها تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، والسيرة الذاتية التي تتضمن كافة البيانات الشخصية، بالإضافة لتقديم شهادة قيد أو بيان درجات من الكلية موضح به تقدير العام السابق وموثق بختم الجامعة.

طريقة التسجيل في تدريب البنك العقاري المصري العربي

وأشار البنك العقاري المصري العربي إلى أن التسجيل في التدريب الصيفي سينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري على أن تكون طريقة التقديم من خلال إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني التالي: KnowledgeExcellence@eal-bank.com.

وتابع أن الهدف من خلق فرص التدريب هو تنمية وتطوير مهارات الطلبة في الجامعات المصرية من أجل سد الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي، فضلا عن اكتساب خبرات مقدمة من مصرفيين محترفين وذلك لرفع مستوى قدراتهم لتتوافق مع احتياجات سوق العمل المصرفي.