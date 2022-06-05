تعرف على التفاصيل الجديدة لقرض التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري

بعد قرار لجنة السياسة النقدية من البنك المركزي بزيادة رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض في الشهر الماضي، أعلن البنك الأهلي المصري عن تفاصيل قرض التمويل العقاري للحصول على شقق سكنية كاملة التشطيب بفائدة 8%

وقال البنك الأهلي المصري في بيان له على الموقع الإلكتروني، إنَّ راغبي الحصول على شقق تمويل عقاري بفائدة 8%، يتمّ تقسيطها على 20 سنة من متوسطي الدخل ويجب أن تكون لديه الشروط الآتية:

قرض التمويل العقاري

- الدخل الشهري بالنسبة لراغبي شراء الشقة يجب أن يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 40 ألف جنية للفرد، و50 ألف جنية للأسرة.

- يجب ألا يقل سن مقدم القرض التمويل العقاري عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكل الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب وأن يكون مصري الجنسية.

- مدة تقسيط القرض أعلن البنك الأهلي المصري أنَّها لا تتجاوز 25 سنة.

- سعر الشقة لا يتجاوز 2.5 مليون جنيه.

- يجب أن تتوافر مواصفات خاصة للشقة، كأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن وتشمل كل المرافق من مياه وكهرباء وغاز.

- يدفع طالب التمويل العقاري مبلغ مقدمًا من قيمة الوحدة السكنية بحد أدنى 20% من إجمالي قيمة الشقة.

يحدد البنك الأهلي المصري قيمة القرض التمويل العقاري، التي تصل إلى 80% من إجمالي قيمة الوحدة وفقًا للتقييم أيهما أقل، مع إمكانية منح تمويل مشترك وألا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقاري، 40% من صافي دخل العميل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية، وبواقع 50% لكل التزامات العميل.

سعر الفائدة

سعر الفائدة 8% متناقصة ولا يتمّ تحميل العميل بأي مصاريف فتح الحساب والاستعلام مجانًا، كما تتمّ وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- شهادة قيد للذكور والإناث.

- إيصال مرافق حديث.

- مستندات إثبات دخل.