مبادرة التمويل العقاري 3% تدخل حيز التنفيذ في البنك الأهلي المصري

قالت مصادر مصرفية بالبنك الأهلي، إن البنك الأهلي المصري أرسل منشورًا داخليًا إلى بعض الفروع التابعة له، يتضمن الشروط والقواعد الخاصة بتنفيذ مبادرة التمويل العقاري 3%.

«الأهلي المصري» يتلقى طلبات الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن بعض الفروع التابعة للبنك الأهلي المصري، بدأت في استقبال المواطنين وتلقي طلباتهم للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري 3%.

تخصيص 100 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري

تعتبر مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بنسبة فائدة 3%، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة غير مسبوقة، وذلك لقلة سعر الفائدة الذي لم يقدم من قبل، وكذلك فترة السداد التي تصل لـ30 عامًا، وذلك من خلال تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

وكان البنك المركزي أعلن في عام 2019، عن طرح مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل مخصصًا لها شريحة تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بفائدة 10% متناقصة، قبل ما يجرى خفضها إلى 8% متناقصة خلال الربع الثاني من 2020.

وتتيح البنوك أمام بعض العملاء من شريحة متوسطي الدخل غير قادرين على الاستفادة من مبادرة 3%، بسبب تجاوز حد الدخل الشهري، أو قيمة الوحدة السكنية عن المنصوص عليها في المبادرة الجديدة الحصول على قرض لوحدة سكنية مدعمة الفائدة في مبادرة 8% متناقصة.

البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري

ويشارك في مبادرة التمويل العقاري 22 بنكًا من البنوك العاملة في السوق المصرية، والتي بدأت في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وأطلق البنك المركزي المصري، مبادرة التمويل العقاري رسميًا في 13 يوليو الماضي بمبلغ 100 مليار جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بتيسيرات غير مسبوقة بسعر عائد متناقص 3%، وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عامًا.