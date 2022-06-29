وكيل النائب العام عن نيرة أشرف: فتاة جامعية رقيقة

أذاع الحساب الرسمي للنيابة العامة المصرية على «فيس بوك» فيديو لمرافعة النيابة العامة في قضية مقتل الطالبة «نيرة» بالمنصورة التي أعدها وألقاها الأستاذ بدر مراون، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، والعضو بإدارة البيان وشارك في إعدادها السادة الأعضاء بالإدارة.

وجاء فيها: «من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لقد أوضح لنا الله في هذه الآية الكريمة كيف سوى بين قتل النفس الواحدة وبين قتل الناس جميعا تعظيما بأمر قتل النفس بغير حق، فهو أمر عظيم القبح في كل الشرائع والأديان، وصدق الله العظيم سبحانه، فلقد جئناكم اليوم بواقعة قتل بها الناس جميعا وبحق، واقعة أصابت قلوب المجتمع بكرب وحسرة وألم، جئناكم اليوم بواقعة تدمي القلوب وتأباها العقول، وترفض العيون تصديق حدوثها».

«جئناكم بواقعة مؤلمة قاسية وأحداثها مفجعة ذاع صيت خبرها وانتشر بين أهل الأرض لبشاعتها وقسوة دلالاتها فقد جرت أحداثها على مرأى ومسمع من الأشهاد، القتل فيها فظيع والموت فيها سريع، وهناك من شاهد أحداثها عيانا بيانا ملء الأسماع والأبصار، وهم جموع المواطنين الذين تواجدوا مصادفة حينها بمسرح الواقعة ومحيطها ومن كتبت له النجاة من هذه المعايشة الواقعية القاسية، عايش أحداثها وجدانيا بمواقع التواصل الاجتماعي وهم جموع المواطنين كافة، فالمجتمع المصري بأسره والعالم أجمع هم شهود الواقعة التي أوراقها بين أيدي المحكمة، فلقد جئناكم اليوم ممثلين عن المجتمع المصري بأسره وهم ما يزيد على 100 مليون مواطن و100 مليون مترافع ويودون لو يقفون أمام عدالتكم يقصون ما عايشوه من رعب وهلع وفزع وحسرة وألم ووجع على فراق فلذة الأكباد، مقتل شقيقة ونسيبة وقريبة، طالبة ورفيقة وصديقة، فتاة جامعية رقيقة إنها نيرة أشرف عبدالقادر، إنها كل ذلك ويزيد».