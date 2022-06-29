وكيل النائب العام: ما فعله قاتل نيرة أنانية مفرطة وميل عنيف للااستحواذ

أذاع الحساب الرسمي للنيابة العامة المصرية على «فيس بوك» فيديو لمرافعة النيابة العامة في قضية مقتل الطالبة «نيرة» بالمنصورة والتي أعدها وألقاها الأستاذ بدر مراون، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، والعضو بإدارة البيان وشارك في إعدادها السادة الأعضاء بالإدارة.

وجاء فيها: «ذات يوم من الأيام تواجدت نيرة بالكلية مع صديقاتها وزميلاتها لمتابعة أعمالهم الدراسية وتواجد المتهم آنذاك، وقع ناظره على المجني عليها وهنا تحرك وجدانه على الفور، فالتفت للمجني عليها وافتتن بها، وبدأت نفسه تحدثه بأنها فتاة أحلامه التي يتمناها ولم تكن نيرة وقتها ممن تعاملت معه في جمع الأبحاث العلمية، وهنا لم يجد المتهم ما يجذب به أنظارها إليه إلا في تلك الأبحاث المطلوبة، فقد ظن في ذلك السبيل الأسرع في التقرب منها والتودد إليها، فبدأ من نفسه في إعداد الأبحاث لها ومساعدتها في تقديمها دون طلب منها واقتصرت علاقتهما عند حد الزمالة ولم يتجاوز الأمر ذلك، وتعاملت نيرة مع المتهم بحسن النية المعهودة بين الزملاء وظلت بحسن النية تعامله وبحدود الزمالة تحدثه، وتبادلت معه كلمات معدودة بمناسبة أعمال الدراسة المطلوبة، إلا أن المتهم بخيال أناني فاسد ظن في ذلك ظنا خاطئا أنها تبادله نفس الشعور والإعجاب وأوهم نفسه كذبا وبهتانا بهذا الأمر، اعتقد أن مجرد تبادل الحديث معه هو أمر تجاوز حد الزمالة بينهما ولم يتوقف عند هذا الحد، بل تمادى المتهم بالفكر واستمر في التقرب والتودد لنيرة، التي لم يكن المتهم أمام ناظرها من الاساس، ولكن أراد المتهم أن يمد يد العون لها في الدراسة ليكسب ودها ويحرك وجدانها لتبادله ذات الشعور الواهم الذي أصابه منذ لقائه الأول بها وكان هذا الوهم نابع من فساد أخلاقه وسوء طباعه، أنانية مفرطة وحب شديد للتملك وميل عنيف للاستحواذ ورغبة جامحة في فرض اعتقاده على غيره دون مناقشة أو تبرير أو منطق أو عقل يقبل ذلك».

وأضاف: «ولا صلة للأمر باختلال عقله أو سلامة إدراكه، فقد استمر المتهم على هذا الحال لسنوات والمجني عليها تندهش من أفعاله وتسأل نفسها من آن لآخر ما الذي صدر مني حتى تعتقد بوجود علاقة بيننا، يامحمد ليس لنا مستقبل نرسمه سويا فابعد عني وأهجرني مليا، دعني وشأني أسعى وراء طموحا أنشده ولا تضيع وقتي بعلاقة زائفة توهمتها وحدك ولا تبتغي غيرها.. هذا كان لسان حال نيرة من أفعال المتهم التي لم تنقطع لثلاث سنوات متتابعة، فلنتركها الآن تسير في دروب حياتها المختلفة ونعود للوراء قليلا لنرى صنع المتهم لها خلال السنوات الثلاث، فلا وصف لنا ينطبق على أفعال المتهم المتلاحقة، التي سنتلوها على مسامع حضراتكم إلا انعدام الرجولة والكرامة والشرف، وسعيا حثيثا وحصارا نفسيا عنيف وتتبع أعمى يسوقه هوى جامح دون تفاعل أو استجابة للمجني عليها التي لم تكن ملتفتة لفعله، حتى انقلب الأمر منه لتهديد ووعيد فأصابها الخوف وسارت في دروبها والقلب في وجل من شقي موهوم، حق فيه القول بانعدام الرجولة والكرامة والشرف».

وتابع: «لقد كانت أول مساعيه نحو المجني عليها هو البحث عن رقم هاتفها ليتواصل معها ويشبع رغبات عواطفه الزائفة التي تولدت في نفسه هو وحده، فبحث عن رقم هاتفها على مجموعة على تطبيق محادثات للزملاء بين الكلية، وها هو يجري أو اتصالاته بها، وأدركت المجني عليها حينها أن المتهم بدأ خلال مسيرة وهمه باتخاذ خطوة جديدة نحوها فأعرضت عنه وما كان منها إلا قامت بحظر اتصالاته لردع فعله فلم ينته أو يتوقف، بل دفعه حب التملك وأنانية الطباع غلى استمرار ملاحقتها لإجباره على التواصل معه رغما عنها، ولو تدبر الأمر للحظات لفهم أن هذا الحظر إعلانا من المجني عليها لرفضه، ولكن أنانيته غلبت كرامته وشرفه، فتخلى عن كرامته وقال ستكونين لي حتما ولا مفر لكي أو مخرجا».