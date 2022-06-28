أول تعليق من والد نيرة أشرف طالبة المنصورة بعد الحكم: «شرفك اتغسل»

حالة من الفرح الشديد سادت مدينة المحلة، بعد إحالة المتهم محمد عادل إلى مفتي الجمهورية، للنظر في قرار إعدامه، وكان أول تعليق من والد نيرة أشرف طالبة المنصورة بعد الحكم، أقول لابنتي «نامي وارتاحي يا بنتي، شرفك اتغسل وحقك رجع لك، ‏ووكيل النيابة اليوم، رد اعتبار بنتي نيرة، ورد على كل كلمة قالها المتهم في حقها، والمتهم قال في الجلسة الماضية، كلام بعيد عن الصحة، ولم يقول الحقيقة، وربنا فوق كل شيء، ربنا اسمه العدل».

أول تعليق من والد نيرة أشرف طالبة المنصورة بعد الحكم

أضاف والد نيرة أشرف طالبة المنصورة بعد الحكم، أنني لم أكن أبدا قلقا من كلام المتهم عن ابنتي، «لأني واثق في القضاء المصري، أنهم هايرجعوا حقها لها، لكن كنت حزين من التشهير بها، ويطعن في شرفها وهي ميتة، ووكيل النيابة النهاردة رد على هذا كله».

القاضي رفع الجلسة لما سمع بكاء أم نيرة

أشار إلى أن القاضي عندما سمع بكاء والدة نيرة، رفع الجلسة حتى تهدأ الأم، ثم عاد لعقد الجلسة مرة أخرى، وهذا قضاء ربنا، «أنا عارف أن عمر ابنتي انتهى، وكما يقول المثل الشعبي: «لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده»، لكن نصيبها أن تموت شهيدة، ومصر كلها والوطن العربي بعد الحكم على القاتل، كان فرحان، وكله حاسس أنها ابنته أو أخته والجميع أجمع على حبها.

حقيبة نيرة كان بها 40 جنيها

وأضاف: أنني «تسلمت متعلقات ابنتي من قسم شرطة أول المنصورة، بعد أول جلسة، وابنتي لم يكن معها في حقيبتها سوى 40 جنيها، ومأمور قسم أول المنصورة سلمني معلقاتها، وأنا أشكره لحسن تعامله معنا منذ بداية القضية».

وأقول لابنتي اليوم: «نامي وارتاحي يا بنتي، شرفك اتغسل وحقك رجعلك، ونار أمك هديت بعد النطق بالحكم، سنأخذ العزاء بعد الحكم النهائي، ووصلتني عزاءات من دول أوربية وأمريكا، والكل وقف بجواري وشاطروني الأحزان، وأقول للمتهم حسبي الله ونعم الوكيل، منذ إحالة القضية للجنايات، وأشكر النائب العام على سرعة إنجاز القضية».

أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، حكمها برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة ‏والدائرة، وتضم في عضويتها المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية ‏محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، وإبراهيم الزغبي، ‎بإحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم .