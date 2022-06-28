لميس الحديدي تعلق على مقتل نيرة أشرف وشيماء جمال: «المرأة مش فرخة»

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على مقتل شيماء جمال على يد زوجها، إذ ذكرت أن الجريمة هزت المجتمع المصري، منذ أمس، وهذه الجريمة تثبت أنه أصبح من السهل قتل السيدات لمجرد مضايقتهن لشخص، موضحة أن هذه الجريمة بشعة بكل المقاييس، «المتهم هو زوجها، قتلها بمسدس وخنقها، وشوهها ومثل بجثتها بماء النار، ودفنها في الحديقة، دي تشبه قصص بشعة زي حكايات أفلام الرعب»، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون».

المرأة ليست «فرخة» تقتل وتذبح أمام الجامعة أو في حديقة المنزل

وأضافت «الحديدي»، أن القصص المتعلقة بالجرائم الأخيرة، سواء مقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، أو مقتل شيماء جمال، تكشف أن البعض في هذا المجتمع، صغار أو كبار، سواء متعلم أو غير متعلم، ينظرون للمرأة نظرة غريبة للغاية، وكأن المرأة «فرخة»، يتم قتلها وذبحها أمام الجامعة، أو في حديقة المنزل، والسبب مجرد مضايقة فقط، «أنا مش بعمم، بس البعض بينظر للسيدات بهذه الطريقة، أنا قلت أقرب مثال للواقع، يعني الفرخة دي سهل أوي تندبح وتتدفن».

القضاء الرادع السريع الناجز إذا لم تردع نفوس هؤلاء

أوضحت الإعلامية لميس الحديدي، أن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة أمام هذا التفكير، تبدأ من البيت والأسرة، «سواء الأم اللي ربت أو الأب اللي ربى، مين اللي سمح للولد أنه يرفع صوته على البنت»، موضحة أن أسرع رادع هو القضاء الناجز السريع، إذا لم تردع نفوس هؤلاء، ومن الواضح أنها لم تردع.