بمدخرات تبدأ بـ1000 جنيه.. احصل على عائد يصل لـ14% من شراء الشهادات

تتسارع البنوك المحلية والعاملة في السوق المصرية لجذب الأفراد والشركات لقاعدة عملائها والحفاظ على العملاء الحاليين، عبر إصدار منتجات مصرفية وإطلاق العديد من الخدمات التنافسية، ما يحقق في النهاية أهداف الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بضم أكبر عدد من المواطنين للقطاع الرسمي والتعامل مع البنوك والقنوات الرقمية.

وأهم أدوات البنوك لتحقيق أهدافها، هو التوسع في إصدار الأوعية الادخارية من شهادات وحسابات توفير وغيره من المنتجات التي تتنوع من حيث الآجال والعائد ودورية العائد والحد الأدنى للاكتتاب، نستعرض خلال التقرير التالي أبرز 4 شهادات بنكية تتميز بعائدها التنافسي.

مميزات شهادات بريميوم من الـCIB

أطلق البنك التجاري الدولي- مصر CIB، مؤخرًا شهادتي ادخار بعوائد تفضيلية تصل إلى 14%، وبآجال 3 و4 سنوات، تزامنا مع طرح العديد من البنوك المحلية شهادات بفائدة مرتفعة، مثل شهادات الـ18% والـ14% من بنكي الأهلي ومصر.

يبدأ الاكتتاب بـ شهادات بريميوم من «التجاري الدولي»، بـ1000 جنيه مصري ومضاعفاتها بعائد سنوي 14% يصرف شهريا لشهادات الـ4 سنوات، فيما يصل عائد شهادة أجل 3 سنوات إلى 13.5%، فيما يتيح البنك شراء الشهادات «أونلاين».

شهادات ادخار إكسلانسي.. من بنك أبو ظبي التجاري

فيما طرح بنك أبو ظبي التجاري شهادات ادخار ثلاثية باسم إكسلانسي، بعوائد تفضيلية 14% وآجل 3 سنوات، على أن يبدأ الاكتتاب فيها من 250 ألف جنيه مصري، ومضاعفات الألف.

ووفقًا لموقع البنك، فإنَّه يمكن لحامل الشهادة التمتع بالعديد من المميزات، مثل الحصول على قرض يصل إلى 90% من قيمة الشهادة، والضمان الشهادة ذاتها.

شهادات ادخار المصريين.. من بنك HSBC

يصدر بنك HSBC شهادات ادخار بالجنيه المصري أو العملة الأجنبية، تستهدف أبناءنا من المصريين العاملين بالخارج فقط، بعائد سنوي يصرف شهريا بفائدة 11%، وبأجل 3 سنوات، كما يتم إعفاءها من الضرائب بالكامل طوال تلك المدة.

ويمكن للراغبين في شراء الشهادة الاكتتاب فيها بدءا من 10 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000، فيما يتمّ إضافة العائد الشهري بالعملة المحلية فقط إلى الحساب الجاري أو حساب التوفير الخاص بالعميل.

ويتمتع حاملي الشهادة بفرصة الحصول على قروض أو تمويلات، وكذلك إصدار بطاقات ائتمان مرتبطة بقيمة الشهادة.