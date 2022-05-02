تفاصيل هدايا البنوك للعملاء في عيد الفطر: خصومات وتقسيط دون فوائد

تحرص البنوك على تقديم باقات متنوعة للعملاء طيلة الوقت، وتحديدًا خلال الأعياد والمناسبات، وهو ما نوهت عنه العديد من البنوك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالإعلان عن عروض مقدمه لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك 2022، والتي ترصدها «الوطن» كالتالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي

وفق صفحة مصرف أبوظبي الإسلامي على «فيسبوك» فإن البنك يقدم «عيدية» 10% «كاش باك» عندما تستخدم بطاقتك المغطاة محليًا في الدفع في محلات الملابس أو المطاعم.

بنك QNB الأهلي

ويمكن لعملاء بنك QNB الأهلي الاستفادة من عروض العيد التي تتيح خصمًا يصل إلى 10% لدى Burger King عند الدفع باستخدام بطاقات Visa الائتمانية من بنك QNB الأهلي، والعرض ساري حتى 15 نوفمبر 2022.

بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة يمكن تقسيط كل مشترياتك بمناسبة العيد بفائدة 0%، لمدة 6 شهور بحد أقصى 50 ألف جنيه مع بطاقات البنك الائتمانية حتى 21 مايو 2022.

البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري يمكن تقسيط تذاكر الطيران وحجز الفنادق حتى 6 أشهر دون فوائد، وذلك عند استخدام بطاقات CIB الائتمانية عبر إرسال كلمة «سفر» على 4435 حتى 8 مايو 2022.

البنك الأهلي الكويتي

وفي البنك الأهلي الكويتي يمكن للعملاء في مصر الاستفادة من عرض البنك في العيد إذ يتيح الحصول على نقاط ABK Xtra عبر الشراء ببطاقات البنك الأهلي الكويتي – مصر، ويمكن عن طريق النقاط الشراء من أي مكان أو استردادها «كاش باك» في رصيد البطاقة.

بنك «كريدي أجريكول»

ولعملاء كريدي أجريكول يمكن استبدال رصيد النقاط من برنامج المكافآت Happy Points بـ«كوبون» خصم «أونلاين» من elmenus لشراء حلويات رمضان وكحك العيد من المحلات المفضلة لديك.

البنك الأهلي المتحد

ولعملاء الأهلي المتحد، منح البنك خصمًا يصل إلى 10% على إجمالي الفاتورة لدى مطاعم Casper & Gambini’s، عند الدفع باستخدام البطاقات البلاتينية من البنك الأهلي المتحد.

بنك saib

وفي بنك saib يتيح الحصول على نقاط من برنامج Pay with rewards بما يعادل 10% من المشتريات بمناسبة العيد، وإمكانية استبدال النقاط مجانًا في أي شراء مستقبلي سواء «أونلاين» أو من المحل.