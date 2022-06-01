أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار من 3 بنوك خاصة.. تصل لـ13.75%

قررت العديد من البنوك العاملة في مصر عقب إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 19 مايو الماضي، زيادة عوائد الأوعية الإدخارية خاصة الشهادات، فيما أصدر بعض منها منتجات جديدة تناسب احتياجات العملاء، ويستعرض «الوطن» في التقرير التالي شهادات إدخار 3 بنوك خاصة بعد تعديلات جرت على عوائدها.

بنك أبو ظبي التجاري

أعلن بنك أبوظبى التجاري، رفعه أسعار الفائدة على شهادات إدخار «أموالي» لأجل 3 سنوات، وعائد سنوي يصرف كل 3 أشهر بفائدة 13.75%، أو شهريا بفائدة 13.5%، فيما تبدأ قيمة الشهادة للحصول على العائد المميز من 10 آلاف جنيه كحد أدنى.

كما زادت عوائد شهادات إدخار «اكسلنسي» الثلاثية من «أبو ظبي التجاري»، لتصل الفائدة إلى 14% وتصرف شهريا، فيما يمكن شرائها بمبلغ 250 ألف جنيه كحد أدنى، مع تمتع صاحب الشهادة بالعديد من المميزات؛ أبرزها إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

بنك الإمارات دبي الوطني

رفع بنك الإمارات دبي الوطني أسعار الفائدة على شهادات الإدخار الرباعية بعائد ثابت سنوي يصرف شهريا، لتصل إلى 13% بدلا من 11%، بآجال 4 سنوات، وقيمة تبدأ من 100 ألف جنيه كحد أدنى للإكتتاب، مع العديد من المميزات التي تمنحها الشهادة، مثل عدم وجود حد أقصى لشرائها، واسترداد كامل قيمتها بمجرد مرور 6 أشهر على تاريخ إصدارها، والحصول على قروض بضمان الشهادة.

فيما لا يزال عوائد الشهادات الثلاثية والخماسية من «الإمارات دبي الوطني» عند 10% و11% على التوالي، وهو عائد ثابت سنوي يصرف شهريا، وتبدأ قيمة الشراء للشهادتين عند 1000 جنيه للثلاثية، و100 ألف جنيه للخماسية وبدون حد أقصى لكليهما.

شهادتا ادخار جديدتان

بينما أعلن البنك التجاري الدولي- مصر عبر موقعه الرسمي مطلع الأسبوع الحالي، طرحه شهادتي ادخار جديدتين بعوائد مميزة على خلفية إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2%، ليطلق على أحدث أوعيته الادخارية «بريميوم- Premium» بسعر فائدة تفضيلي أعلى من 13% يصرف شهريا.

- شهادة بريميوم الثلاثية Premium، بعائد سنوي يصل إلى 13.5% عند صرفه شهريا.

- شهادة بريميوم الرباعية Premium، بعائد يصل إلى 14% عند صرفه سنويا.

- يمكن شراء الشهادتين من فروع البنك التجاري الدولي- مصر، أو «أون لاين» من تطبيقات البنك المختلفة، بقيمة تبدأ من 100 ألف جنيه لكليهما، ومضاعفات الـ1000 جنيه.