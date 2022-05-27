شهادات الادخار ذات العائد الثابت المتميز 18%.. أفضل الطرق للاستثمار

يبحث كثير من الراغبين في استثمار أموالهم عن أفضل الطرق لاستثمار الأموال لتجنب التعرض للنصب بعد ظهور عدد من المستريحين الذين حصلوا على مبالغ طائلة من النصب على المواطنين، ما جعلهم يلجأون إلى شهادات الادخار ذات العائد الثابت المتميز، وخصوصا بعد رفع البنك المركزي لقيمة الفائدة إلى 18%، ما جعل البنوك تطرح شهادات ادخار بعائد شهري ثابت بتلك القيمة التي حددها البنك المركزي.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء والمواطنين بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل شهادات الادخار ذات العائد الثابت المتميز في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ، والتي تعرف بـ«الشهادة البلاتينية السنوية»، وفق خدمة عملاء البنك، والتي جاءت كالتالي:

شهادات الادخار ذات العائد الثابت المتميز

تقدم عدد من البنوك شهادة الادخار ذات العائد الشهري 18%، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

الشهادة البلاتينية السنوية في البنك الأهلي

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة الباتينية السنوية إلى 1000 جنيه، ويمكن أن يتم شراء مضاعفاتها.

- لا تزيد مدة الشهادة عن عام واحد.

- يصل سعر العائد الشهري الثابت الخاص بالشهادة البلاتينية إلى 18% من قيمة الشهادة.

- يتيح البنك الأهلي للعملاء الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقا والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن للعملاء أن يستردوا قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- ولكن يتيح البنك للعملاء استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

- نوع العائد يكون ثابتا طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

شهادة طلعت حرب سنوية بعائد 18%

- تتمتع شهادة طلعت حرب بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.

- تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا.

- يتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.

- تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

- يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.