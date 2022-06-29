السجن 5 سنوات لمتهم في قضية «أنصار بيت المقدس»

عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، متهمًا في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، بالسجن لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشارين محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة ووائل عمران، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا بعد انتهاء التحقيقات مع المتهم وباقى المتهمين بالدعوى، والذين حكم عليهم في وقت سابق، العديد من التهم منها اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها البلاد، بعد عزل مرسي، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.