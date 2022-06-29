النيابة في مرافعة نيرة أشرف: حظرت حسابات المتهم فلاحقها وتقدم لخطبتها

قال ممثل النيابة العامة خلال مرافعة النيابة العامة أمس الثلاثاء، أمام هيئة المحكمة في قضية مقتل نيرة أشرف فتاة المنصورة أن المجني عليها لم ترد على المتهم بعدما أرسل إليها سيلا من المحادثات والرسائل سوى بكلمة واحدة وهى أن يتركها وأنه لا يوجد بينها وبينه شئ إلا الزمالة لكنه لم يرتدع أو يتوقف عن سيل الرسائل فظل في وهمه وعلاقته الزائفة.

المتهم يلوم نيرة على عدم انتظامها في الجامعة

وأضاف ممثل النيابة العامة أن نيرة أشرف لم تجد سبيلاً غير التهرب منه للتخلص من أسر حصاره وملاحقته فتارة تصارحه بوهم ما يعتقد وأنها لا تحبه وتارة أخرى تخبره بتواجدها في القاهرة لظروف عملها وعدم حضورها الجامعة إلا أيام الإمتحانات وهنا بدء المتهم يلومها على طبيعة عملها وعدم انتظامها في الدراسة والحقيقة أنه كان يلومها على عدم تواجدها داخل دائرة سيطرته عليها فذهب للقاهرة للبحث عنها ولكنها أبعدته عنها بكل الطرق وحظرت حساباته جميعها حتى لا يكون هناك وسيلة للتواصل لكنه لم يكثرث وقرر التقدم لخطبتها.

إحالة أوراق محمد عادل للمفتي

وقرر المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، أمس، إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

جلسة علنية للنطق بالحكم على المتهم، وجرت الجلسة الثانية للمتهم، اليوم الثلاثاء، بدون تصوير وفي غياب وسائل الإعلام؛ بناء على قرار هيئة المحكمة، فيما ستعقد جلسة النطق بالحكم علنيا بحضور الدفاع وأسرة المجني عليها يوم 6 يوليو المقبل.