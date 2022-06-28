7 محطات في قضية نيرة أشرف.. من إنهاء حياتها إلى تحويل أوراق المتهم للمفتي «تايم لاين»

خطوة جديدة في قضية نيرة أشرف، الفتاة التي فطرت قلوب الملايين داخل مصر وخارجها، بعد مقتلها على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة، لتلقى الفتاة مصرعها ويجري القبض على المتهم ومحاكمته، حيث أصدر اليوم رئيس محكمة جنايات المنصورة قرارا بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية 7 محطات في قضية نيرة أشرف منذ البداية حتى إحالة القضية للمفتي:

20 يونيو 2022.. مقتل نيرة أشرف

بداية الواقعة كانت في 20 يونيو الجاري بمقتل طالبة المنصورة «نيرة أشرف» على يد زميلها، حينما طعنها عدة طعنات قاتلة، أمام بوابة «توشكى» بجامعة المنصورة، ليتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، فيما تمكن الأهالي من احتجاز المتهم لحين تسليمه للشرطة ونقله للمستشفى، وسط حراسة مشددة، وبدء التحقيقات معه.

22 يونيو 2022.. إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

أمر المستشار النائب العام الأربعاء الماضي 22 يونيو الجاري بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتُهم به من قتل الطالبة المجني عليها «نيرة» عمدا مع سبق الإصرار.

25 يونيو 2022.. النيابة تعرض على المتهم فيديوهات الواقعة

قامت نيابة المنصورة بمواجهة المتهم محمد عادل، في 25 يونيو الجاري بمحاضر قامت المجني عليها بتحريرها بأوقات سابقة لإفادته حولها.

26 يوليو 2022.. المحكمة تستمع لأقوال المتهم

المحكمة استمعت، في 26 يوليو الجاري، إلى أقوال المتهم محمد عادل، وأدلى خلالها بتصريحات، ادعى فيها أنه كان ضحية تلاعب بمشاعره، وأنه تخلص منها قبل أن تقتله.

26 يوليو 2022.. الدفاع يطلب التأجيل وعرض المتهم على الطب الشرعي

دفاع المتهم تقدم بطلب إلي هيئة المحكمة لعرض المتهم محمد عادل علي الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات والتأجيل لحين إطلاعه علي أوراقه القضية التي طلب نسخة منها وإعداد مذكرة الدفاع.

26 يوليو 2022.. تأجيل محاكمة المتهم لسماع «الدفاع» بدون تصوير

قرر المستشار بهاء الدين المري رئيس محكمة جنايات المنصورة تأجيل نظر قضية المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف إلي جلسة 28 يونيو الجاري، للاستماع إلي مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في أقواله التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

28 يونيو 2022.. إحالة أوراق المتهم إلى المفتي

واليوم، 28 يونيو الجاري، قرر المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو 2022 للنطق بالحكم.