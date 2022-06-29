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ضبط قاتل شقيق زوجته في بولاق الدكرور.. الضحية كان بيدافع عن أخته

كتب:

جيهان عبد العزيز
02:56 م | الأربعاء 29 يونيو 2022
ارشيفية

ارشيفية

أنهى عاطل حياة شقيق زوجته طعنا بمطواة في بولاق الدكرور، لتدخل القتيل للدفاع عن شقيقته من اعتداء المتهم عليها بالضرب، وتم القبض على المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا بمقتل شاب، وانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة القتيل، مصابا بجرح طعني بمطواة.

القتيل كان يدافع عن شقيقته

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن زوج شقيقة القتيل تشاجر معه وطعنه بمطواة، بسبب تدخل القتيل للدفاع عن شقيقته، من اعتداء المتهم عليها بالضرب.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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