بسبب معاملات مالية.. إصابة تاجر بطلق ناري على يد آخر ونجليه في بولاق الدكرور

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر ونجليه، لاتهامهم بالتشاجر مع تاجر بسبب معاملات مالية، وإطلاق أحدهم النار عليه في بولاق الدكرور، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

بلاغ الشرطة

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بإصابة تاجر بطلق ناري بالبطن، ونقله إلى المستشفى لإسعافه، وكشفت تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن تاجر ملابس ونجليه، تشاجروا مع تاجر بسبب معاملات مالية بين الطرفين، ما دفع أحد المتهمين، وهو نجل التاجر من الطرف الأول، بإطلاق النار على المجني عليه، بواسطة فرد روسي، فأصابه بالبطن.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالتشاجر مع المجني عليه وإصابته، وتم ضبط سلاح الجريمة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.