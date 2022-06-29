ضبط المتهمين بقتل طالبة أثناء مشاجرة في بولاق الدكرور

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على المتهمين بالتشاجر، ما نتج عن مقتل طالبة ببولاق الدكرور، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ للمقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بإصابة طالبة بعيار ناري أدى إلى مقتلها بأحد الشوارع التابعة لدائرة القسم.

القتيلة كانت تسير بجوار المشاجرة

كشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن القتيلة أثناء سيرها بمحيط مسكنها، أصابها عيار ناري صادر من مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص، أدى لمقتلها.

ضبط طرفي المشاجرة

حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتمكنوا من ضبط طرفي المشاجرة، وأحيلوا إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.