تفاصيل مقتل طالبة بولاق الدكرور بطلقة نارية طائشة

كانت تسير في محيط شارعها داخل منطقة بولاق الدكرور عائدة لمنزلها، لم تكن تعلم أن بجوارها مشاجرة بالأسلحة النارية، أمتار قليلة كانت تفصلها عن مقصدها حتى أصيبت بطلقة نارية طائشة إثر تلك المشاجرة، ليتم نقلها لأقرب مستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة على الفور، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في وقت لاحق.

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من الأهالي للأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور تفيد بمقتل طالبة أثناء سيرها في الطريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وبسؤال شهود العيان الذين تصادف تواجدهم بمحيط الواقعة أكدوا أن مشاجرة بين المتهمين كانت السبب وراء مقتل الطالبة بطلقة طائشة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان لكشف غموض الواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انتداب الطب الشرعي

وأمرت جهة التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطالبة لتحديد أسباب الوفاة مع التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة كما استعجلت الأجهزة الأمنية تحرياتها النهائية لكشف ملابسات الحادث.

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على المتهمين بالتشاجر، مما نتج عن مقتل طالبة ببولاق الدكرور، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن القتيلة أثناء سيرها بمحيط مسكنها، أصابها عيار ناري طائش إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص، أدى لمقتلها.