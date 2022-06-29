متى صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. معهد البحوث الفلكية يجيب

متى صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟ وموعد عيد الأضحى المبارك؟ سؤالان يبحث عن إجابتهما كثير من المسلمين في هذه الأيام المباركة، بعد إعلان المحكمة العليا في السعودية، موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، بعد مغرب اليوم الأربعاء، إذ ينتظر جموع المسلمين تلك الأيام، رغبة منهم في التقرب إلى الله بالتعبد والصلاة والصيام وقيام الليل.

متى صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟

ردا على سؤال متى صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صيام تلك الأيام المباركة مستحبة، لكن صيام يوم عرفة، سنة فعلية نفذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا يقوم كل المسلمين بصيام يوم عرفة كل عام.

ويكون صيام أول عشر أيام من شهر ذي الحجة، من اليوم الأول من الشهر الهجري حتى اليوم العاشر، الذي يكون وقفة عيد الأضحى المبارك، ويمكن للمسلم أن يصوم ما يقدرعليه من هذه الأيام حسب مقدرته، فلا يلزم الترتيب أو المتابعة، وليس شرطا أن يصوم الأيام كلها، لكن يستحب ذلك لما له من أثر طيب وفضل عظيم.

صيام العشر الأوائل

لكن يجب على المسلم، أن يتحرى اليوم التاسع من أيام صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهو يوم عرفة، حيث اتفق الفقهاء على استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج، تبعا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما سئل عن صيام يوم عرفة: (يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَة).

وللإجابة على سؤال متى صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟ حدد معهد البحوث الفلكية، وفقا لحسابات دقيقة، الموعد الذي يبدأ من غد الخميس، 30 يونيو، غرة الشهر، ويستمر الصيام حتى 8 يوليو المقبل، الذي يعد فلكيا وقفة عيد الأضحى المبارك، إذ ينتظر جميع المسلمين استطلاع هلال شهر ذي الحجة، بعد مغرب اليوم الأربعاء.