قبل ساعات من أول ذي الحجة.. تحذيرات جديدة بشأن موسم الحج في السعودية

أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام بالمملكة العربية السعودية، العميد سامي بن محمد الشويرخ، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تغريم كل مخالف قادم للحج يجري ضبطه بدون تصريح بغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، وذلك قبل ساعات من أول أيام ذي الحجة.

وبحسب وكالة أنباء «واس» السعودية، يأتي ذلك في محاولة لتنفيذ التعليمات المنظمة لموسم الحج هذا العام، التي تشترط حصول الراغبين في الحج على تصريحٍ معتمد من الجهات المختصة.

تحذيرات بشأن القدوم إلى الحج بدون تصريح

ودعا «الشويرخ»، كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات وإجراءات الحج، قبل ساعات من أول ذي الحجة، موضحا أن رجال الأمن والشرطة السعودية يؤدون مهامهم بشكل سليم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وذلك لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المفروضة بحق جميع المخالفين.

ويذكر أن المتحدث الرسمي للأمن العام بالمملكة العربية السعودية، قد أعلن في وقت سابق خلال الشهر الماضي، عن منع بعض المقيمين غير حاملي تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار جهود الدولة في تنفيذ الضوابط والشروط المخصصة للحج هذا العام.

إجراءات جديدة في السعودية قبل ساعات من أول ذي الحجة

كما شددت وزارة الحج والعمرة، بضرورة إصدار تصاريح الحج من خلال منصتها الإلكترونية ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في الحج، وأعلنت عن العقوبات المفروضة على من يؤدون فريضة الحج دون حمل تصريح، وهى

1- دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي، بكل فرد يؤدي فريضة الحج دون تصريح، بغض النظر عما إذا كانوا مواطنين أو مقيمين أو أجانب في السعودية، وفي حال تكرار الفعل، يتضاعف المبلغ.

2- دفع غرامة تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال أو السجن لمدة 6 أشهر أو كليهما، لكل فرد ينقل الحجاج دون تصريح داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل الخاصة به.