التضامن: دعم نقدي شهري لـ475 ألف مسن بقيمة 2.6 مليار جنيه سنويا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يتم تقديم دعم نقدي شهري من الوزارة لـ475 ألف مسن بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.6 مليار جنيه سنويا، لافتة إلى أنه تم إصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.

جار مراجعة قانون «الحقوق المتكاملة للمسنين» من مجلسي النواب والشيوخ

وأوضحت التضامن في تقرير صادر عنها، أنه تم إصدار مقترح لقانون «الحقوق المتكاملة للمسنين» لأول مرة في مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجار مراجعته من مجلسي النواب والشيوخ.

توصيل وصلات الغاز الطبيعي لأكثر من 112 ألف أسرة

وأكدت أنه تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعي لإجمالي 112.200 أسرة في 6 محافظات من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية بإجمالي 230 مليون جنيه مصري ممولة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التنمية الأمريكية.

تجهيز أكثر من 17 ألف وحدة سكنية حتى نهاية عام 2023

ولفتت إلى أنه تم تجهيز 16.900 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 536 مليون جنيه في مناطق الأسمرات، وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة، مشيرة إلى أنه جار العمل على إنشاء 17.400 وحدة سكنية حتى نهاية عام 2023، وذلك في مناطق مطورة جديدة تشمل أرض الخيالة وحدائق أكتوبر وزهور 15 مايو وروضة العبور وقرية الديسمي ومساكن عمال دريسة السكة الحديد والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع أرض الإنتاج مصنع 18 بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه مصري.

وأكد أنه في إطار البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية حياة كريمة، تم تنفيذ برنامج سكن كريم في مرحلته الأولى التي بدأت في عام 2018 في 11 محافظة الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، ولقد ساهم برنامج «سكن كريم» في تنفيذ تدخلات وصلات مياه ووصلات صرف صحي ورفع كفاءة منازل لما يقرب من 67 ألف أسرة بإجمالي 2.5 مليون مواطن، وذلك بالشراكة مع 23 جمعية أهلية.