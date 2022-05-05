«الداخلية» توزع كعك وهدايا وورد على نزلاء دور المسنين والمستشفيات

أهدت وزارة الداخلية كعك العيد والهدايا لنزلاء دور رعاية المسنين والمستشفيات، فى إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى لبناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكافة المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين ، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية.

مبادرة كلنا واحد

وقامت وزارة الداخلية بتنظيم مبادرة (كلنا واحد – معك فى العيد)، وذلك من خلال تجهيز (كعك – هدايا – ورود) وتوزيعها على نزلاء دور رعاية المسنين والمستشفيات، وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركة المسنين والمرضى الإحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، حيث توجه الجميع بالشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.