5 شروط للإقامة بدور المسنين.. الخلو من الأمراض المعدية أبرزها

يبحث الكثير من المسنين أو من ذويهم على شروط الإقامة بدور رعاية المسنين، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعى أن دور المسنين هي مؤسسة اجتماعيــة معدة وتم تجهيزيها لإقامــة المسنين، وتوفير أسلوب الحياة الكريمة لهم، إلى جانب تقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة.

شروط الإقامة بدور المسنين

وأشارت التضامن إلى أن هناك العديد من الشروط لإقامة المسنين بدور رعاية المسنين تتمثل فيما يلي:

- يشترط أن يكون بلغ سن 60 عاماً فأكثر (الرجال 60 عاماً والسيدات 55 عاماً​)، كما يجوز الاستثناء حتى سن 55 عاماً إذا توفرت الإمكانيات بدار المسنين.

- اشترطت وزارة التضامن أن يكون الشخص المسن خاليا من أي مرض معد.

- يتوافر لدى المسن كفيل.

- يشترط أن ينطبق عليه الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.

- يقبل نظام العمل بالمؤسسة.

اجراءات وخطوات الإقامة بدور المسنين

- يقوم الشخص بسحب الاستمارة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعي بشارع المراغي بالعجوزة، أو من مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها المسن.

- يتم تخصيص الدار التي سيقيم بها المسن وإعطائه خطاب الإقامة وتسليم أدوات المعيشة في نفس اليوم.

المستندات المطلوبة للإقامة بدور المسنين

- يقدم المسن صورة بطاقة الرقم القومي السارية وكذلك أصل البطاقة للاطلاع.

- يقدم المسن صورتين شخصيتين حديثتين.

- تقديم شهادة صحية بالخلو من كافة الأمراض المعدية.

- يقدم المسن صحيفة الحالة الجنائية.

وأكدت وزارة التضامن في تقرير لها أن هناك 164 دارا للمسنين تخدم 2950 مسن، بخلاف 194 ناد للمسنين يخدم أكثر من 37 ألف مسن مستفيد، مشيرة إلى أنه يتم العمل على توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للأشخاص الأولى بالرعاية من المسنين، كما يتم توفير أنشطة لهم من خلال أندية المسنين التي تخدم أكثر من 37 ألف مسن مستفيد.