«حياة كريمة» تشارك في تفعيل أنشطة مركز شباب جديد بالجيزة: جولة ومباراة وألعاب

شهدت مؤسسة «حياة كريمة» في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري، تفعيل أنشطة مراكز الشباب وذلك خلال افتتاح مركز شباب عرب الشيخ صالح بمحافظة الجيزة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية في المحافظة، إذ تضمنت فعاليات الافتتاح إقامة الأنشطة المختلفة داخل المركز وسط فرحة الأهالي وشباب قرية «عرب الشيخ صالح» التابعة لقرية عرب الحصار القبلية، بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

تطوير الريف المصري

بدأت الفعالية بالحديث عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وكذلك أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق مركز الصف بمحافظة الجيزة، وإنشاء مركز شباب جديد لأبناء القرية.

كما تضمنت الفعالية جولة تفقدية لأعضاء ومتطوعي المؤسسة للمركز والمقر الإداري، كما تم إقامة مباراة كرة قدم لقدامى الرياضيين في القرية، ومباراة أخرى للشباب، علاوة على مباراة للأشبال، وكذلك بعض الألعاب الفردية في الصالة المخصصة للألعاب الفردية.

مبادرة «حياة كريمة»

يأتي ذلك في إطار البروتوكول المُبرم بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، وفي إطار الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين التي ترتكز على تمكين النشء والشباب من خلال المشاركة فى الحياة العامة وتنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات تحت المظلة الكبرى لتوحيد كافة جهود مؤسسات الدولة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».