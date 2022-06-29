انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالهرم

قررت جهات التحقيق، انتداب عناصر الأدلة الجنائية؛ لمعاينة آثار حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة منذ ساعات، وذلك لمعرفة إذا كانت هناك شبهة جنائية تسببت في اندلاع الحريق من عدمه.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وأمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان حدوث الواقعة؛ للوقوف على أسباب الحادث، واستدعت النيابة العامة مالك الشقة وشهود عيان للاستماع لأقوالهم حيال اشتعال النيران.

بلاغ الشرطة

تعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات

ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وسيطرت على الحريق في غضون دقائق، ومن ثم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المطاعم أو العمارات السكنية المجاورة للمطعم، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.