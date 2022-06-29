الرئيس الأوكراني يطلب من الناتو أسلحة ثقيلة ودعم مالي إضافي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقادة الناتو، إن بلاده بحاجة إلى أسلحة ثقيلة أكثر تطورا، بالإضافة إلى دعم مالي إضافي من أجل مقاومة الغزو الروسي، محذرًا من أن طموحات موسكو لن تتوقف عند أوكرانيا بل تمتد إلى بلاد أخرى.

وبحسب راديو أوروبا الحرة، قال زيلينسكي أمام قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد عبر رابط فيديو: «نحتاج إلى مواجهة المدفعية الروسية، نحتاج إلى أنظمة أكثر حداثة ومدفعية حديثة»، مضيفا أن الدعم المالي لا يقل أهمية عن المساعدة بإرسال أسلحة أخرى.

وقال زيلينسكي: «هذه ليست حربًا تشنها روسيا ضد أوكرانيا فقط، إنها حرب من أجل الحق في إملاء الشروط بأوروبا على الشكل الذي يكون عليه النظام العالمي المستقبلي».

زيلينسكي يضغط على الحلفاء

ومارس زيلينسكي ضغوطا على الحلفاء من أجل المزيد من المساعدات المالية، قائلا: إن أوكرانيا تحتاج 5 مليارات دولار شهريًا للدفاع عنها وحمايتها من العدوان الروسي، كما تساءل عن سبب عدم توثيق علاقات الناتو مع كييف: «ألم تكن مساهمتنا في الدفاع عن أوروبا والحضارة بأكملها كافية؟ ما هو ضروري أيضًا؟».

زيلينسكي: لدينا عجز بمليارات الدولارات

ودعا زيلينسكي إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا التي تمنع الحصول على الأموال اللازمة لدفع تكاليف الحرب.

وأضاف زيلينسكي: «لا تزال روسيا تتلقى المليارات كل يوم وتنفقها على الحرب، لدينا عجز بمليارات الدولارات وليس لدينا نفط وغاز لتغطيته».

ومن جهة أخرى، أعلنت المملكة المتحدة، عقوبات جديدة تستهدف الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما في ذلك حليفه المقرب فلاديمير بوتانين، ثاني أغنى رجل في البلاد، الذي تقدر ثروته بأكثر من 30 مليار دولار.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن بوتانين يواصل جمع الثروة لأنه يدعم نظام بوتين، ويستحوذ على روسبانك، وأسهم في بنك تينكوف في الفترة التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا.