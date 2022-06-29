ستولتنبرج: اتفقنا على زيادة تمويل الناتو.. وتعزيز الانتشار العسكري شرقا

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو، إن الدول الأعضاء اتفقوا على زيادة تمويل الحلف، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل، منذ قليل.

الناتو يقرر زيادة مساعدات أوكارنيا

أضاف الأمين العام لحلف الناتو، في كلمته أمام قمة الناتو، المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد، أنهم سيعملون على زيادة حزمة المساعدات المقدمة، لتعزيز وتحديث القدرات العسكرية لأوكرانيا، لافتا إلى أن الحلف سيعمل على تعزيز الانتشار العسكري للحلف على حدوده الشرقية.

قمة الناتو بمدريد

اجتمع زعماء قادة 40 دولة في العاصمة الإسبانية مدريد، لحضور قمة الناتو، التي بدأت منذ أمس، لمدة 3 أيام متتالية، بحضور ما يقرب من نحو 5 آلاف صحفي ومتخصص وباحث، وسط إجراءات أمنية مشددة.