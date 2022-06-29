الناتو يدعو فنلندا والسويد للانضمام إليه: روسيا أكبر تهديد يواجهنا

كشف بيان صادر عن قمة الناتو، أن الحلف قرر دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف، بحسب نبأ عاجل نقله موقع قناة «العربية»، منذ قليل.

وأكد بيان القمة المنعقدة في مدريد، أنه الناتو سيعمل على تعزيز قدراته الردعية بشكل كبير، مؤكدا أن روسيا أكبر تهديد يواجه الحلف، منددا بما وصفه بـ«الوحشية المروعة» التي تمارسها القوات الروسية في أوكرانيا.

تعزيز التواجد العسكري في أوروبا

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أنه سيطلب من شركائه في الحلف تعزيز القوات والتواجد العسكري في أوروبا، لمواجهة النفوذ المتزايد لروسيا، وتحديدا بعد شن موسكو حربا ضد أوكرانيا.

الشهر الخامس للحرب الروسية

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، شهرها الخامس على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن بلاده عملية عسكرية في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس، من عمليات إبادة جماعية، تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.