بعد الحكم عليه.. ننشر الجرائم المنسوبة للمتهم في قضية «أنصار بيت المقدس»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها على المتهم «أحمد مصباح»، بالسجن لمدة 5 سنوات، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، وبعد جلسة إعادة إجراءات محاكمته، ننشر الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهم.

الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهم في قضية أنصار بيت المقدس

وجاءت الاتهامات كالتالي: ارتكاب جرائم عديدة منها تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية كان الهدف منها هو تعطيل أحكام الدستور والقوانين، فضلا عن منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

التخابر مع منظمة أجنبية

كما وجهت النيابة العامة للمتهم أيضًا، تهمة الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إضافة إلى اتهامات بالتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

إحراز أسلحة ومتفجرات وذخائر

كما أحرز المتهم الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والاشتراك في عمل تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم.