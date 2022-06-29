وزارة الصحة: لم نرصد إصابات بأي أمراض معدية بين الحجاج المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ885 مصريا من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الثلاثاء، بينهم 154 في عيادات مكة المكرمة، و731 في المدينة المنورة.

الكشف وتقديم العلاج لـ885 من المصريين في مكة والمدينة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه جرى تحويل 3 حالات مرضية للمستشفيات السعودية بالمدينة المنورة، مضيفا أنه جرى التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لأحد الحجاج المصريين، كما جرى التنسيق لتلقي جلسات العلاج الكيماوي لمريض أورام.

وأكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

مرور دوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.