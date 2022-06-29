وزير السياحة يبحث مع محافظ جنوب سيناء استعدادات استضافة مؤتمر المناخ

التقي اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ لمناقشة التجهيزات والاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

فنادق خضراء بشرم الشيخ

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر مستجدات تحويل المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ إلى فنادق خضراء، كما تم الإشارة إلى اللجنة الدائمة التي تم تشكيلها من الوزارة لمراجعة ومتابعة الإجراءات والاشتراطات التي يتم تطبيقها في المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ استعدادا لهذا المؤتمر، ومن بينها مراجعة الاشتراطات الصحية المطبقة في هذه المنشآت ومدى الالتزام بجودة مستوى الخدمات السياحية المقدمة بها، إلى جانب مدى التزامها برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقا لتصنيف كل منها، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

كما تم استعراض ما تم تنفيذه من أعمال لإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية.

الترويج للمقصد السياحي المصري

وخلال اللقاء، تم أيضا بحث كيفية استثمار الزخم الذي يشهده المؤتمر للترويج للمقصد السياحي المصري بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة، وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية ومتنوعة، بالإضافة إلى ما يتم تنظيمه من برامج سياحية للوفود المشاركة في المؤتمر لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بجنوب سيناء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها وزير السياحة والآثار مع الوزارات والجهات المعنية؛ لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر للمؤتمر.