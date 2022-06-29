باحث بشؤون الجماعات الإرهابية: كل أفكار التنظيمات الإجرامية نابعة من الإخوان

قال عمر فاروق، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن كل المنطلقات الفكرية والتنظيمية لمختلف الجماعات الأصولية، نبعت من مرجعية واحدة وهي جماعة الإخوان، التي تأثرت بأفكار مؤسس الجماعة حسن البنا، وسيد قطب، والعديد من الأفكار التي تدور حول مفهوم الحاكمية وجاهلية المجتمع، والوصول للسلطة.

فاروق: الحركات الأصولية بما فيها التيار السلفي يمتلكون قناعات الإخوان

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن كافة الحركات الأصولية بما فيها التيار السلفي فلديهم قناعات بمجموعة من الأطر الفكرية في مقدمتها الوصول إلى دولة الخلافة.

فاروق: التنظيمات تسعى لتشويه صورة الأنظمة الحاكمة

واستطرد: «نجد أن كل تلك التنظيمات، تسعى على أرض الواقع إلى فكرة الوصول إلى السلطة، وكيفية تشويه صورة الأنظمة الحاكمة، ويعتبرها أنها كيانات ممتنعة، وكل تلك الأدبيات، يتم تدارسها فيما بينهم، ومن خلالها يتم تشكيل وعي القواعد المنتمية لتلك التنظيمات، وجميعهم لديهم وسائل مختلفة للوصول إلى السلطة».

وتابع: «جماعة الإخوان بتاخد طريق مختلف، وبتسعى للسيطرة على مؤسسات الدولة والمجتمع، وثورة 30 يونيو أوقفت مشروع مهم، كان الإخوان عندما وصلوا للسلطة بدأوا يطبقوه وهو مشروع التغيير، وهو كان مشروع تنظيمي من الأساس، وكل الجماعات المتطرفة هدفها الوصول إلى السلطة بطرق مختلفة».