خالد عكاشة: 30 يونيو استهدفت حماية الأمن القومي وواجهت الإرهاب

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ثورة 30 يونيو، بلورة مسألة الحرب على الإرهاب، موضحًا أن الشعب المصري والرأي العام، وجد أن هناك حزمة من الهواجس الأمنية، بدأت مع أول نزول شعبي ضد الإخوان بعد الإعلان الدستوري مباشرة في نوفمبر 2012، وحتى مؤتمر لبيك يا سوريا، الذي أعلن فيه الرئيس الراحل محمد مرسي، الزج بالشباب المصري في الحرب في سوريا.

النزول ضد الإخوان في 30 يونيو كان قرار شعبي

أضاف «عكاشة»، خلال حواره مع برنامج «المشهد» تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم، أن النزول ضد الإخوان في 30 يونيو، كان قرارا شعبيا قبل أن يكون مؤسسيا، موضحًا أن الشعب تحرك في 30 يونيو بإعلان الوقوف ضد الإرهاب، رغم أنه تم تهديده بفتح خطوط للاتصال مع تنظيم القاعدة لمواجهته، وتهريب الشباب المصري لسوريا وليبيا.

ثورة 30 يونيو استهدفت حماية الأمن القومي المصري وواجهت الإرهاب

أوضح رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الجماعات الإرهابية هددت فتح أبواب شمال سيناء للشباب الإرهابيين، من أجل تخويف الشعب المصري من النزول، بينما كان يريد الشعب المصري يريد إحداث إصلاح عام في 3 يوليو و26 يوليو، والدولة انخرطت منذ 1 يوليو، في الحرب على الإرهاب حماية للشعب والدولة المصرية، موضحًا أن ثورة 30 يونيو، استهدفت حماية الأمن القومي المصري وواجهت الإرهاب.