سفير مصر ببروكسل يستعرض مع «الناتو» رؤية القاهرة لمواجهة الإرهاب

استعرض السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل مع «الأدميرال روب باور»، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الشمال الأطلسي «الناتو» رؤية مصر للتعامل مع ملف مكافحة الإرهاب، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت المباحثات بمقر حلف الشمال الأطلسي، كما جرى مناقشة برامج التعاون القائمة بين مصر وحلف شمال الأطلنطي، والتي تتسم بالاستقرار، وذلك إلى جانب ما تشهده من تقدم في إطار برنامج الشراكة والتعاون الفردي بين الجانبين.

تبادل الرؤى حول تداعيات الأزمة الأوكرانية

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن السفير بدر عبدالعاطي والأدميرال باور، تبادلا الرؤى حول تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وأزمة الغذاء العالمية.

تبادل المناقشات بشأن جهود مكافحة الإرهاب

وتناول الجانبان كذلك بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب، حيث استعرض السفير عبدالعاطي، الجهود المصرية لمواجهة الفكر الإرهابي والمتطرف.

كما استعرض عناصر المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب، بالتركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الأبعاد الأمنية لمجابهة الإرهاب، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية.

«باور» يعرب عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر

وأعرب الأدميرال باور من جانبه عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف الشمال الأطلسي، على اهتمام الحلف بمزيد من تطوير علاقات التعاون بينه وبين الشركاء في جنوب المتوسط، ومن بينها مصر، وذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات.