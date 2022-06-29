موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات بعد إعلان رؤية الهلال في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء اليوم، أن غدا الخميس الموافق 30 يونيو 2022، أول أيام شهر ذي الحجة المبارك 1443 هجريا، وفقا لما ذكرت شبكة أخبار السعودية على تويتر، ما دفع الكثيرون إلى البحث عن موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات.

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات

ويستعرض «الوطن» في التقرير التالي، موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات:

ويعني بدء شهر ذي الحجة 1443 هجريا غدا الخميس أن يكون موعد وقفة عرفات 9 ذي الحجة وذلك يوم الجمعة 8 يوليو 2022، ومن المعروف أن العالم الإسلامي يعتمد على رؤية المملكة العربية السعودية لهلال عيد الأضحى المبارك، باعتبارها الدولة الوحيدة المنوط بها رؤية الهلال إذ تتحمل مسؤولية بدء مناسك الحج على أراضيها، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وما يرتبط به من مناسك مقدّسة كوقفة حجّاج بيت الله في عرفات.

موعد أول أيام عيد الأضحى

ووفقا لما أعلنته السعودية أيضا بشأن بدء شهر ذي الحجة غدا الخميس، فإن موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات، يكون الجمعة 8 يونيو الوقفة، والسبت 9 يوليو 2022، أول أيام العيد، ويأتي هذا متوافقا مع الحسابات الفلكية التي ذهبت إلى أن شهر ذي الحجة يبدأ يوم الخميس 30 يونيو 2022، على أن يكون الوقوف على جبل عرفات 8 يوليو، وعيد الأضحى 9 يوليو 2022م، كما توقع الحساب الرسمي لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير في السعودية، أن يحدث الاقتران المركزي يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022، وبالتالي تكون بداية شهر ذي الحجة غدا الخميس 30 يونيو 2022.