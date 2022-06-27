تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٢ في مصر والدول العربية

أيام قليلة تفصلنا عن موعد أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٢ في مصر والدول العربية، وبناءً على هذا، شهدت مواقع البحث المختلفة، عمليات بحث كثيرة من أجل معرفة موعد أول أيام العيد، وعدد أيام الإجازات التي سيحصل عليها الموظفون في القطاعين العام والخاص.

ومن خلال التقرير التالي، يرصد موقع وبوابة «الوطن»، موعد أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٢ في مصر والدول العربية، والذى جاء كما يلي:

أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٢ في مصر والدول العربية

من المعروف أن أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٢ في مصر والدول العربية، يتم تحديه بناءً على رؤية هلال شهر ذو الحجة، نظرًا لارتباطه بأداء مناسك الحج ووقفة عرفات الركن الأعظم من الفرائض الاسلامية، ووفقًا لما أعلنه المركز الفلكي للبحوث في مصر، فإن موعد أول أيام عيد الأضحى 2022، سيكون السبت الموافق 9 يوليو 2022، ومن المقرر أن تستمر إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر لمدة 4 أيام حتى يوم الثلاثاء 12 يوليو، على أن يكون يوم الجمعة الموافق 8 يوليو «وقفة عرفات»، إجازة رسمية في مصر وجميع البلدان العربية.

استطلاع هلال ذي الحجة 29 يونيو

ومن المقرر أن تستطلع السلطات بالمملكة العربية السعودية، هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، وبناء عليه سيتم الإعلان رسميا عن موعد عيد الأضحى المبارك 2022 فى مصر وجميع الدول العربية.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، وصول نحو 170 ألف حاج من عدة جنسيات مختلفة، إلى المملكة استعدادًا لأداء فريضة الحج هذا العام.