المغرب يحذر من «اللحوم الخضراء» قبل عيد الأضحى المبارك: «العلف فيه مخلفات دجاج»

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اليوم الأربعاء، إلى توخي الحذر من «اخضرار لحوم الأضاحي» بعد ذبحها بوقت قصير، مشددة على ضرورة اليقظة وتعزيز المراقبة على الخراف.

اخضرار لحوم عيد الأضحى المبارك في المغرب

وحذرت الجامعة، من احتمال «اخضرار لحوم عيد الأضحى المبارك» لهذا العام، وأعربت عن مخاوفها بشأن إدخال بعض المواطنين مخلفات الدجاج إلى علف الماشية، في حين تتخذ جميع السلطات المختصة الإجراءات الاحترازية وتشدد المراقبة على أماكن التربية والتسمين وأسواق البيع، من أجل الوقاية والحفاظ على سلامة المواطنين.

تحذيرات مغربية بشأن «اخضرار لحوم الأضاحي»

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز العربية»، إن عددا من مربي الماشية يلجؤون إلى إدخال بعض مخلفات الدجاج في تعليفها، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق التقارير التي وردت للخبراء من مناطق عدة، موضحا أنها فرصة انتهازية للبعض، نتيجة ارتفاع أسعار علف الماشية، بالإضافة إلى الجفاف الذي أدى لمعاناة الفلاحين مع توفير أعلاف الماشية.

وأوصى «الخراطي»، جميع المواطنين بشراء أضحية عيد الأضحى المبارك من المراكز المرخصة، مع الاحتفاظ بالفاتورة بعد الذبح لمدة لا تقل عن أسبوع من أجل الرجوع إليها عند الحاجة، مطالبا بضرورة الاتصال بمصالح وجمعيات المستهلك، حال وجود شكوى من «اخضرار اللحوم» أو حال وجود بقع خضراء عليها، أو التواصل مع مصلحة مداومة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

توصيات لذبح الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك

كما حث «الخراطي»، على ضرورة تنظيف أماكن الذبح وعدم نفخ الأضحية عن طريق الفم، بالإضافة إلى الحفاظ على اللحوم تحت درجة حرارة تتراوح بين 2 و4 درجات للاستهلاك قصير المدى، أما في حالة الاستهلاك البعيد يجب وضعها تحت درجة حرارة تصل إلى 18 تحت الصفر، وعدم تكديسها داخل المجمد.