«الإفتاء» تعلن بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى بعد قليل

ساعات قليلة وتعلن دار الإفتاء المصرية موعد أول أيام ذي الحجة وموعد عيد الأضحى، وأكدت الدار أنه يتم إعلان موعد بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك اليوم الأربعاء 29 ذي القعدة 1443 هـ.

موعد عيد الأضحى

وتنتظر دار الإفتاء المصرية إعلان رؤية هلال شهر ذي الحجة 1443 من قِبل المحكمة العليا بالسعودية، لا سيما أنها بلد المناسك ويسير عليها العالم أجمع، فضلا عن ارتباط شهر ذي الحجة بمناسك الحج ومواقيته، وعلى أساسه تسير باقي الدول العربية حتى يتوحد موعد عيد الأضحى.

وكانت المحكمة العليا السعودية، دعت إلى استطلاع هلال ذو الحجة 2022 في المملكة اليوم الأربعاء، مطالبة من يتمكن من رؤية هلال شهر ذو الحجة 1443 بالعين المجردة أو بالمنظار، بالتوجه إلى أقرب محكمة وإبلاغها بشهادته، لا سيما وأن العالم الإسلامي يتنظر رؤية هلال شهر ذو الحجة 1443 في السعودية، لتحديد موعد عيد الأضحى المبارك وكذلك الأيام العشر الأولى من الشهر، التي يقوم خلالها عدد كبير من المسلمين بالصيام.

استطلاع رؤية هلال شهر ذو الحجة 1443 اليوم

وكانت لجان المرصد والجهات الفلكية المختصة في المملكة العربية السعودية، أعلنت في وقت سابق، أنه يتم استطلاع رؤية هلال شهر ذو الحجة 1443، اليوم الأربعاء أي في 29 من شهر ذي القعدة، وهو الأمر المعتاد كل عام، فإذا تمكّنت لجنة الرصد من رؤية الهلال يتمّ إعلان الخميس أول أيام شهر ذو الحجة أما إذا لم يتمكّنوا من رؤية الهلال، فإن الخميس يكون المتمم لشهر ذو القعدة.