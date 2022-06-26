هزة أرضية في مناطق بولاية وهران الجزائرية بقوة 5.1 درجة

أفات وسائل إعلام جزائرية، بحدوث هزة أرضية في مناطق بولاية وهران بقوة 5.1 درجة، حسبما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء «craag»، فإن مركز الهزة حدد بـ12 كم شمال قديل بولاية وهران.

فيما قالت مصالح الحماية المدنية في بيان، إنه إثر الهزة الأرضية 12كلم شمال بلدية قنديل والتي أحس بها سكان ولاية وهران و الولايات المجاورة وبعد عمليات التعرف لم تسجل أي خسائر بشرية ولا مادية ولا تأثير على سير ألعاب البحر الأبيض المتوسط.